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Норвегия и Британия поднимали истребители для сопровождения российских Ту-142 в Атлантике

Норвегия и Британия поднимали истребители для сопровождения российских Ту-142 в Атлантике

Истребители норвежских и британских ВВС сопроводили два российских противолодочных самолета Ту-142 во время полета в районе северо-восточной Атлантики.

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