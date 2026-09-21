Почему Россия закупает тонны картошки в Китае. Не можем сами вырастить?

Россия резко сократила импорт китайского картофеля. Независимый эксперт по ритейлу Михаил Лачугин объяснил Царьграду, почему страна вообще закупала картошку за рубежом и означает ли нынешнее снижение поставок, что мы не можем обеспечить себя сами.