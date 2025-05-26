Что будет, если Хаббл направить на Землю?

В 1984 году к стапелю Николаева был пришвартован корабль ВМФ СССР «Кузнецов. Фотография спутника KH-11 KENNAN, также известного как «Keyhole», — разведывательного спутника, запущенного Национальным управлением разведки США в 1976 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии