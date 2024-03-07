Захарова заявила, что не всегда отличалась хорошим поведением в школе

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова рассказала в интервью для проекта «ТАСС Дети», что во время учебы в школе она порой получала замечания по поведению.
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