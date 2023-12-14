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Как выбрать профессию: истории, советы и реальные примеры для ищущих свой путь

Как выбрать профессию: истории, советы и реальные примеры для ищущих свой путь

Случай в моей жизни, обозначивший актуальную и по сегодняшний день проблему: как выбрать профессию молодому человеку? Как выбрать профессию: размышления на пороге взрослой жизни Здравствуйте, уважаемые читатели! Давненько я не брался «за перо», как-то мысли новые не приходили, а писать о чём попало (как делают многие) не умею, не хочу и не буду.

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