МО: «Грады» группировки «Север» ликвидировали подразделение ВСУ в Курской области

Боевики пытались закрепиться на приграничной территории Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Север» ликвидировали подразделение украинской армии, которое пыталось закрепиться на приграничной территории в Курской области, сообщило Министерство обороны России.
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