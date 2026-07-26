The Economist: Швеция создает свою MI6 после провала военных оценок 2022 года

Швеция создает гражданскую службу внешней разведки по образцу британской MI6, пишет The Economist. По данным издания, одним из главных поводов для реформы стали просчеты 2022 года: тогда шведская военная разведка MUST, как и ряд европейских служб, не поверила предупреждениям США и Великобритании о скором начале конфликта между Москвой и Киевом.