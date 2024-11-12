Двое детей от женатых: почему Ирина Бразговка 17 лет скрывала дочь Кончаловского и торговала на рынке

Артистка снималась в кино с семи, а 20 лет посвятила выступлениям в Ансамбле Дмитрия Покровского. Однако широкую известность Ирина Бразговка обрела, когда призналась, что родила ребенка от Андрея Кончаловского, при этом ничего не требуя от режиссера.