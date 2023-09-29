Центральная Азия становится полем геополитического противостояния России и Запада

Центральная Азия стала полем геополитического противостояния России и Запада, сообщает PRIMPRESS. Регион до недавнего времени не представлял интереса ни США, ни Европе, однако в последнее время их эмиссаров не успевают встречать в Узбекистане.
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