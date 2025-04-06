Первый в истории полёт астронавтов над полюсами Земли завершился — Crew Dragon приводнился в Тихом океане

Аэрокосмическая компания SpaceX и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США завершили проведение частной миссии Fram2, в рамках которой корабль Crew Dragon с экипажем из четырёх человек впервые в истории вышел на полярную орбиту.
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