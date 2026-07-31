Трамп анонсировал визит Кушнера и Уиткоффа на Украину и прокомментировал лицензию на Patriot

Дипломатический сигнал из Вашингтона выглядит как смена тональности. В то время как Киев готовится к визиту Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, Трамп в интервью Financial Times произносит фразу, которая бьет мимо привычной риторики: «Мы заинтересованы не в ракетах, мы заинтересованы в мире».
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