15 минут на пациента: откуда взялся этот кошмар и почему его наконец хотят отменить Дмитрий АттарВы когда-нибудь чувствовали, что врач на приеме смотрит на часы и буквально выталкивает вас за дверь? Что вы не успели и слова сказать, а вам уже выписали рецепт и помахали рукой? Это не ваша паранойя.