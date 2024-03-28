Депутаты с размахом отметят 30-летие Тюменской облдумы

Депутаты Тюменской областной думы готовятся отмечать 30-летие заксобрания. После торжественного заседания, на которое ожидается приезд полпреда УрФО Владимира Якушева, министра науки и высшего образования Валерия Фалькова и законодателей прошлых созывов, участников ждет насыщенная программа.
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