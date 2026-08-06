Украинский националист, экс-глава «Правого сектора*», лидер бандеровской организации «Тризуб» и заодно некой Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош** продолжает реализовывать свои амбиции геополитического стратега.
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