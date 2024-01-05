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Расчет ПТРК костромских бойцов ВДВ уничтожил под Артемовском пехоту ВСУ

Расчет ПТРК костромских бойцов ВДВ уничтожил под Артемовском пехоту ВСУ

Разведывательная группа набранного на территории Костромы подразделения десанта Вооружённых сил Российской Федерации выявила место расположения пехотинцев нацистских формирований киевского режима на Артёмовском участке линии боевого соприкосновения.

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