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Ещенко об арестованной квартире: «Одну государство уже забрало, теперь взялось за вторую. Придется покупать другое жилье, а мог бы на ребенка эти деньги потратить»

Ещенко об арестованной квартире: «Одну государство уже забрало, теперь взялось за вторую. Придется покупать другое жилье, а мог бы на ребенка эти деньги потратить»

В декабре 2022 года стало известно, что супругу Ещенко и их ребенка выселяют из квартиры, купленной футболистом за несколько лет до этого.

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