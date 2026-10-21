During Inter-American Mental Health Week, the Pan American Health Organization and the Organization of American States called for stronger action.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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