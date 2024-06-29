Франция готовится к досрочным выборам в парламент

Первый тур выборов состоится 30 июня, второй — 7 июля. Соцопросы показывают, что наибольшие шансы у левых и правых, президентский альянс отстаетВ воскресенье, 30 июня, во Франции пройдет первый тур досрочных выборов в парламент.