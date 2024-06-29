Во Франции стартовали досрочные выборы в парламент

Первый тур выборов начался 30 июня, второй — 7 июля. Соцопросы показывают, что наибольшие шансы у левых и правых, президентский альянс отстаетОбновлено 30 июня в 16:52В воскресенье, 30 июня, во Франции начался первый тур досрочных выборов в парламент.