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Как долго ещё будут делать противоположное тому, что говорит президент?

Как долго ещё будут делать противоположное тому, что говорит президент?

В конце декабря тему роста цен на куриные яйца затронул даже президент Владимир Путин. Во время Прямой линии с главой государства прозвучали его слова о том, что ситуация с ценами должна стабилизироваться.

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Комментарии
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Андрей Сапожников
Этот &quot;нелепый&quot; случай, как на первый взгляд кажется, с яйцами можно было бы и не замечать, если бы не оголил проблему рыночной экономики, которая не может прокормить собственное население в &quot;военное время&quot;, тем более в такой огромной стране. Неужели горькие уроки первой мировой не пошли на пользу. Рыночная экономика хороша и даже конкурентноспособна только в мирное время, но совершенно бесполезна и даже токсина в военное время. Напомню, что Сталин смог одержать победу во второй мировой учтя опыт проигрыша в первой, для чего провёл жуткую, но в то время необходимую коллективизацию, и введя государственное планирование.
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3 час.
Андрей Тихонов
Минсельхозом рулит тупой патрушев, сынуля такого же чинуши, типа он умный, как все детки чинуш
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1 час.
Аркадий Цыганов
Ещё с глубокой древности государь мог легко регулировать рынок. Большевики тоже успешно решали. Только ныне мозгов мало. Проблема то выеденного яйца не стоит.
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1 час.

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