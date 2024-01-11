Как долго ещё будут делать противоположное тому, что говорит президент?

Андрей Сапожников

Этот "нелепый" случай, как на первый взгляд кажется, с яйцами можно было бы и не замечать, если бы не оголил проблему рыночной экономики, которая не может прокормить собственное население в "военное время", тем более в такой огромной стране. Неужели горькие уроки первой мировой не пошли на пользу. Рыночная экономика хороша и даже конкурентноспособна только в мирное время, но совершенно бесполезна и даже токсина в военное время. Напомню, что Сталин смог одержать победу во второй мировой учтя опыт проигрыша в первой, для чего провёл жуткую, но в то время необходимую коллективизацию, и введя государственное планирование.