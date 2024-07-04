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Месть за Севастополь прилетела очень быстро: Украина третий день ревет от прилетов

Месть за Севастополь прилетела очень быстро: Украина третий день ревет от прилетов

Месть за Севастополь прилетела очень быстро: Украина третий день ревет от прилетов Юлия СоколоваВ Харьковской области произошла серия ударов со стороны российских военных, нацеленных на объекты, которые использовались украинскими войсками.

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Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
На что надеется Зеленский и К°? Что их будут поддерживать нескончаемо? Да Штаты уйдут с Украины точно так же, как и с Авганистана! А Зеленский будет в гробу переворачиваться от ненависти и проклятий своих соотечественников.
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15 час.
СЗ
Светлана Зуева
Зеленский и К собираются еще нажиться за счет войнушки.....а простой народ должен снять камтрюли с голов....
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14 час.

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