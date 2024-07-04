Месть за Севастополь прилетела очень быстро: Украина третий день ревет от прилетов Юлия СоколоваВ Харьковской области произошла серия ударов со стороны российских военных, нацеленных на объекты, которые использовались украинскими войсками.
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