Месть за Севастополь прилетела очень быстро: Украина третий день ревет от прилетов

ТГ

Татьяна Гусева

На что надеется Зеленский и К°? Что их будут поддерживать нескончаемо? Да Штаты уйдут с Украины точно так же, как и с Авганистана! А Зеленский будет в гробу переворачиваться от ненависти и проклятий своих соотечественников.