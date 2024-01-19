Выходные в Крыму: снег, туман и похолодание

Выходные готовят для Крыма похолодание, небольшой снег и сильный туман. Температура воздуха начнёт понижаться с самого утра субботы, и уже в воскресенье в некоторых регионах столбики термометров опустятся ниже нуля.
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