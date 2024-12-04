OpenAI пообещала 12 дней подряд представлять ИИ-новинки — от духа Рождества до рассуждающего ИИ

OpenAI отметит приближение праздников массированной очередью анонсов в сфере ИИ. Генеральный директор компании Сэм Альтман (Sam Altman) сегодня на конференции DealBook рассказал о планах OpenAI запускать или демонстрировать что-то новое из области ИИ в течение следующих 12 дней.