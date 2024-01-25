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России разрешили участвовать к отборе на Олимпиаду в парусном спорте

России разрешили участвовать к отборе на Олимпиаду в парусном спорте

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) решила допустить спортсменов из России и Белоруссии в нейтральном статусе к участию в регате «Последний шанс», на которой разыграют олимпийские лицензии, сообщается на сайте организации.

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