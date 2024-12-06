Заседание высшего Госсовета России и Белоруссии

6 декабря президент Путин в Минске примет участие в заседании Высшего госсовета России и Белоруссии. Заседание приурочат к 25-летию Договора о создании союзного государства, который был подписан 8 декабря 1999 года.
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