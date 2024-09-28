По словам Хидео Кодзимы, OD – немного рискованная игра, не похожая ни на одну д...

По словам Хидео Кодзимы, OD – немного рискованная игра, не похожая ни на одну другуюС Death Stranding 2: On the Beach, Physint и OD у Хидео Кодзимы и его команды в Kojima Productions полно дел, и хотя любая игра, выходящая из головы Кодзимы, очевидно, привлечёт внимания, для многих именно… источник#Kojima_Productions.