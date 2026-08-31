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Пятый канал

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«Ураган» разбил укрепленные позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

«Ураган» разбил укрепленные позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» уничтожил опорный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ на добропольском направлении.

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