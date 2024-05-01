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Кузнецов набрал 1+1 в матче с «Айлендерс», забив замедленный буллит и став 3-й звездой. У него 2+2 в 5 играх плей-офф

Кузнецов набрал 1+1 в матче с «Айлендерс», забив замедленный буллит и став 3-й звездой. У него 2+2 в 5 играх плей-офф

Форвард «Каролины» признан третьей звездой игры 1-го раунда Кубка Стэнли. На 14-й минуте россиянин реализовал штрафной бросок в замедленном стиле, а на 45-й – ассистировал Стефану Ноусену.

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