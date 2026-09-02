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Свердловск өлкәсенең Югары Пышма һәм Екатеринбург шәһәрләрендә Мәүлид бәйрәме узачак

Свердловск өлкәсенең Югары Пышма һәм Екатеринбург шәһәрләрендә Мәүлид бәйрәме узачак

Бүген, 2 сентябрьдә, Свердловск өлкәсенең Югары Пышма шәһәре Бакыр мәчетендә Мөхәммәд Пәйгамбәрнең туган көне – Мәүлид бәйрәме билгеләп үтеләчәк.

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