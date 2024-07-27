НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Япония вышла в 1/4 финала Олимпиады вслед за Испанией

Япония вышла в 1/4 финала Олимпиады вслед за Испанией

Ранее сборная Испании стала первой командой, вышедшей в плей-офф Олимпиады. Олимпийская сборная Японии одержала победу над Мали (1:0) и набрала 6 очков, обеспечив себе выход в 1/4 финала из группы D.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх