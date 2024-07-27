Япония вышла в 1/4 финала Олимпиады вслед за Испанией

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Ранее сборная Испании стала первой командой, вышедшей в плей-офф Олимпиады. Олимпийская сборная Японии одержала победу над Мали (1:0) и набрала 6 очков, обеспечив себе выход в 1/4 финала из группы D.