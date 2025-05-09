Белоусов: в ходе СВО защитники Отечества самоотверженно борются с неонацистами

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Российские военные в ходе спецоперации самоотверженно борются с нацизмом, продолжая традиции поколения, победившего в Великой Отечественной войне, говорится в приказе министра обороны Андрея Белоусова, опубликованном в Telegram-канале министерства.
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