Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Белоусов: в ходе СВО защитники Отечества самоотверженно борются с неонацистами

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Российские военные в ходе спецоперации самоотверженно борются с нацизмом, продолжая традиции поколения, победившего в Великой Отечественной войне, говорится в приказе министра обороны Андрея Белоусова, опубликованном в Telegram-канале министерства.

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