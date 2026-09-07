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Царьград

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Большой поклонник Навального* - второй человек в Банке России. Это сговор?

Большой поклонник Навального* - второй человек в Банке России. Это сговор?

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин, главный идеолог высокой ключевой ставки, ещё в 2011 году тайно добивался встречи с Алексеем Навальным*.

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