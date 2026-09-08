МИД КНР: Япония должна извлечь уроки из истории и порвать с милитаризмом

Пекин потребовал от Токио пересмотреть отношение к истории и отказаться от милитаристских амбиций на фоне скандала вокруг хабаровского мемориала — японский премьер ранее назвала памятник победе СССР над Японией неприемлемым.
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