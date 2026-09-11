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Татар-информ

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Певец Марат Галимов о своем родственнике Алмазе: «Видимо, там и погиб...»

Певец Марат Галимов о своем родственнике Алмазе: «Видимо, там и погиб...»

Фото предоставлено Маратом Галимовым Среди альпинистов, погибших в результате схода снега на горе Мижирги в Безенгийском ущелье Черекского района Кабардино-Балкарской Республики, оказался и родственник народного певца Татарстана Марата Галимова Алмаз Мухамадиев.

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