Певец Марат Галимов о своем родственнике Алмазе: «Видимо, там и погиб...»

Фото предоставлено Маратом Галимовым Среди альпинистов, погибших в результате схода снега на горе Мижирги в Безенгийском ущелье Черекского района Кабардино-Балкарской Республики, оказался и родственник народного певца Татарстана Марата Галимова Алмаз Мухамадиев.
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