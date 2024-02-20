Как найти воду в дикой природе

В поисках воды в дикой природе нужно быть осторожным и терпеливым. Можно собирать росу с утра, использовать почву в качестве фильтра для дождевой воды, искать источники воды с помощью птиц и насекомых, а также фильтровать воду через ткани, чтобы убедиться в её чистоте.