Как найти воду в дикой природе

В поисках воды в дикой природе нужно быть осторожным и терпеливым. Можно собирать росу с утра, использовать почву в качестве фильтра для дождевой воды, искать источники воды с помощью птиц и насекомых, а также фильтровать воду через ткани, чтобы убедиться в её чистоте.
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