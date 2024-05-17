В Крыму завершился отборочный этап Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг»

16 мая в Алупкинском городском Доме культуры в рамках Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг» состоялся Войсковой Отборочный этап Черноморского казачьего войска, в котором приняли участие лучшие коллективы казачьего творчества и отдельные исполнители, победители заочного отборочного этапа в Республике Крым и городе Федерального значения Севастополь.