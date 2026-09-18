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Царьград

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Министр Кравцов предложил пересмотреть роль ИТ в дошкольном образовании

Министр Кравцов предложил пересмотреть роль ИТ в дошкольном образовании

Министр просвещения России Сергей Кравцов на форуме "Время дошкольного образования" выразил обеспокоенность влиянием цифровых технологий на детей и предложил оценить их роль в дошкольном обучении.

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