Министр Кравцов предложил пересмотреть роль ИТ в дошкольном образовании

Министр просвещения России Сергей Кравцов на форуме "Время дошкольного образования" выразил обеспокоенность влиянием цифровых технологий на детей и предложил оценить их роль в дошкольном обучении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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