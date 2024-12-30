Платон Беседин: Над головой бабахнуло так, что подоглох

Над головой бабахнуло так, что подоглох. Хотя не рядом. Атака на город-герой. Сбиваем.Интересно, будут на Новый год придурки, которые станут запускать в Севастополе салюты и взрывать петарды? Или мозг включен?Читать подробнее>>> .
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