Взрывы в Запорожской области: инфраструктура под ударом

Иван Федоров сообщает о повреждении инфраструктуры в Запорожье после ночных взрывов. Запорожская область, вошедшая в состав России в 2022 году, остаётся под обстрелами, несмотря на контроль России более 70% территории и новый центр в Мелитополе.