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Царьград

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Руководители «Торпедо» покорили Эльбрус с флагом клуба

Руководители «Торпедо» покорили Эльбрус с флагом клуба

Председатель правления нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Максим Гафуров, а также коммерческий директор команды Антон Тхорев совершили успешное восхождение на западную вершину горы Эльбрус, которая является высочайшей точкой Европы и достигает 5642 метров.

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