Туалет перед экзаменом: неожиданный лайфхак для продуктивности

Исследование, опубликованное в журнале Men Today, показало, что посещение туалета за 1-1.5 часа до экзамена или теста может значительно улучшить когнитивные функции и облегчить процесс принятия важных решений.
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