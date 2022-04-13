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Байден подсчитал вклад России в рост инфляции в США

Байден подсчитал вклад России в рост инфляции в США

Американский президент Джо Байден выступил с утверждением, что рост инфляции в США в марте якобы на 70% был спровоцирован российской военной спецоперацией на Украине.

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