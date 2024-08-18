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Установить Windows 11 на ПК со старыми процессорами станет ещё сложнее. Microsoft закрывает одну из лазеек, связанную с модулем TPM

Установить Windows 11 на ПК со старыми процессорами станет ещё сложнее. Microsoft закрывает одну из лазеек, связанную с модулем TPM

Похоже, вскоре установить Windows 11 на ПК с неподдерживаемыми процессорами станет заметно сложнее.  скриншот Bob Pony Недавно выпущенная сборка Windows 11 Insider Build 27686 (Dilithium) исправила ранее имевшийся обходной путь «setup.

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