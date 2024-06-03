Правила поведения в Оленин день: что важно помнить 3 июня 2024 года Ирина Орлонская3 июня 2024 года Церковь отмечает память одного из своих выдающихся святынь — Владимирской иконы Божией Матери, известной своими чудесами и заступничеством.