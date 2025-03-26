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Закон, порядок, государство

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МЧС России призывает уделять особое внимание вопросам безопасности школьников в период каникул

МЧС России призывает уделять особое внимание вопросам безопасности школьников в период каникул

Весенние каникулы в самом разгаре. Безопасность детей и подростков в это время требует особого внимания.

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