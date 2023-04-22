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«Кладно» Ягра сохранил место в чешской экстралиге, обыграв «Злин» (4-0) в стыковой серии. 51-летний Яромир провел все 4 игры и остался без очков

«Рыцари» заняли последнее место в текущем сезоне, но сумели сохранить место в элитном дивизионе чемпионата Чехии.

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