В ДНР сообщили о жертвах после четырех десятков обстрелов

Более сорока раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР украинские войска, в ночь на 15 января сообщило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале ведомства.
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