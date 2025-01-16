РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аркадий Шацкий
    Датчане возьму и продадут её америке, чтоб хоть что то поиметь)В Гренландии указ...
  • Grandad
    Нам за такое предложение из заголовка учитель русского поставил бы двойку.В Анапе завершили...
  • Vova Гарин
    Последствия американского распыления яда"оранж"Вьетнамец умер в ...

Малолетняя дочь блогера Битмамы находится с ней в одной камере СИЗО

Малолетняя дочь блогера Битмамы находится с ней в одной камере СИЗО

t.me/Суды общей юрисдикции города Москвы Малолетняя дочь блогера Валерии Федякиной (Битмама – прим. РЕН ТВ), находится с ней в одной камере СИЗО, ей создали необходимые условия для нормального развития, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх