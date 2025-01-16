Малолетняя дочь блогера Битмамы находится с ней в одной камере СИЗО

t.me/Суды общей юрисдикции города Москвы Малолетняя дочь блогера Валерии Федякиной (Битмама – прим. РЕН ТВ), находится с ней в одной камере СИЗО, ей создали необходимые условия для нормального развития, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.