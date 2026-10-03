Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отменил визит в Сербию из-за болезни, сообщает Noviny. Отмечается, что Фицо должен был принять участие в митинге подавшего в отставку 27 сентября с поста президента Сербии Александра Вучича.
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