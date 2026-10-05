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В России предложили создать нацпроект по обновлению автопарка

В России предложили создать нацпроект по обновлению автопарка

Сергей Миронов предложил государственную программу, которая позволит владельцам старых автомобилей сдавать их в утиль и получать сертификаты на покупку новых машин.

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